Нужно сделать простое добавление новостей для Joomla 1.5, состоящее из нескольких простых форм. ТЗ в приложении. Оплата - по webmoney, или (Приват 24 желательно)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт регистрации для сайта.
В работе скрипта должны быть соблюдены следующие условия:
- С одного емайл невозможно зарегистрироваться 2 раза
- емайл должен быть подтвержден
- Зарегистрировавшемуся пользователю должны быть отправлены заранее подготовленные логин и пароль
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