Создание web-приложения

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок239 просмотров
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Требуется в кратчайшие сроки создать простое веб приложение.

Должно выглядеть в виде онлайн личного кабинета, в который могут заходить диспетчера и руками вводить информацию по заказам. В форме заказа должны присустствовать такие возможности как показано на скриншоте.

12 лет назад
206040
Сергей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв