Создание web-приложения

Исполнитель найден. Проект выполнен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется в кратчайшие сроки создать простое веб приложение.
Должно выглядеть в виде онлайн личного кабинета, в который могут заходить диспетчера и руками вводить информацию по заказам. В форме заказа должны присустствовать такие возможности как показано на скриншоте.
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