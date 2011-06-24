Парсер яндекс.маркета

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Здравствуйте.
Нужно спарсить базу магазинов я.маркета. В итоге нужна таблица с урлом, названием магазина, количеством звезд, контактами магазина - с мылом, например.
Если есть готовая база, готов купить.
Жду ваших предложений.
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