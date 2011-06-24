Скрипт доступа к файлам на определённое время

Нужно спарсить подбор шин и дисков по автомобилю у этих ребят http://www.nakolesah.ru/ в такой вид, как у этих ребят http://help.tyreindex.ru/docs/databases/tx_specification_database по качеству сбора данных, как у этих ребят http://psybnc.net.ru/stats/podbor_shini_diski/new/podbor.php быть НЕ ДОЛЖНО (если сравнить их с nakolesah, например, по ...
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