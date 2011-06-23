PHP скрипт подогнать

$7
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок292 просмотра
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В общем есть PHP скрипт городского портала, необходимо его установить себе на локалку и расписать подробные действия по установке мне на локалке. Задача не сложная.

PHP
12 лет назад
Avainta
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
unclere
35 летТаиланд
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
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