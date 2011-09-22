Приватный проект для Маценко Александра

Веб-программированиеЗавершен1 заявка143 просмотра
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Скрипт поиска изменений на произвольных нтмл-страницах и рсс-фидах.

12 лет назад
jobphp
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
romanov2806
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$2000
45 дней
Очередное удачное сотрудничество с Александром. Несмотря на нетривиальность поставленной задачи, все выполнено отлично. Рекомендую!
Отличный клиент! Как всегда - четко поставленные задачи, своевременная оплата, приятное обсуждение всех деталей работы. Рекомендую!
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