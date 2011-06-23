Доработка сайта на Joomla

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки210 просмотров
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Сайт www.casmos.ru

Что необходимо:

1. Настроить в Joomla английскую версию сайта.

2. Перенести контент в английскую версию из русской в т.ч. дополнительные страницы (подвал, новости и т.п.).

3. Настроить вывод новостей на главной странице. Раздел должен выводиться, если есть новости опубликованные не более месяца назад (и в английской и в русской версии). В разделе выводить 5 последних анонсов новостей с кнопкой «Подробнее».

4. Убрать раздел Форум из верхнего меню.

5. Убрать в шаблоне баннер из шапки (video.swf).

6. Поправить шаблон здесь http://casmos.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=47 (новости) + в аналогичных местах.

7. Поправить таблицу стилей. Текст, заголовки, таблицы сейчас выглядят не очень красиво. В качастве примера оформить статью http://casmos.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=38

Joomla
12 лет назад
Duron
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
GennadyZ6
Геннадий 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
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