Веб-интерфейс для почты

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок407 просмотров
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ПРОЕКТ ОТКРЫТ. ПРЕДЫДУЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ СПРАВИЛСЯ!

Необходимо написать веб-мордочку для почтового сервера (smtp+pop3).

Что требуется от исполнителя:

1. Установить и настроить почтовый сервер.

2. Используя общедоступные классы (не нужно писать с нуля!!! - используйте уже готовые наработки, тем более их валом) написать веб-интерфейс со следующим функционалом (реализация - строго php):

2.1. Создание новой учетной записи самим пользователем.

2.2. Отправка сообщений, вывод перечня отправленных сообщений.

2.3. Перечень полученных сообщений.

2.4. Удаление сообщений, папка "Удаленные".

Просто интерфейс без дизайна и стилей.

3. Организовать хранение писем в базе MySQL (желательно).

В личку писать не нужно - не читаю, все предложения строго сюда.

12 лет назад
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
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