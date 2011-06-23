Внести 2 изменения в модуль Drupal

$100
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Внести 2 изменения в модуль Drupal - Client Side Encryption (http://drupal.org/project/cse), модуль написан на JavaScript.

При создании ноды в CSE utilities вводится [Passkey] и [Plain text (sandbox)].

1. При сохранении ноды зашифрованный текст автоматом вставлялся в body а не по двойному щелчку мыши в поле body (как сейчас в модуле).

2. При редактировании ноды вводится пароль и зашифрованный текст можно редактировать в поле Plain text (sandbox).

Drupal
12 лет назад
dem7799
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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