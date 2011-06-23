Работа с autobb Joomla - умение программировать необходимо корректно настроить модераторов в проекте (ошибка - долго грузится запрос прикрепленных объявлений)
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Внести 2 изменения в модуль Drupal - Client Side Encryption (http://drupal.org/project/cse), модуль написан на JavaScript.
При создании ноды в CSE utilities вводится [Passkey] и [Plain text (sandbox)].
1. При сохранении ноды зашифрованный текст автоматом вставлялся в body а не по двойному щелчку мыши в поле body (как сейчас в модуле).
2. При редактировании ноды вводится пароль и зашифрованный текст можно редактировать в поле Plain text (sandbox).
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