Нужно написать "хук" к IPB 3.1.4. На форуме есть разделы "Покупка и продажа", "Услуги", "Работа" и пр. В них периодически заказывают "прикрепленный" платный топик. Как происходит процесс: - мне пишут на мыло "хочу разместить топик" - я пишу счет в ...
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Работа с autobb Joomla - умение программировать
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