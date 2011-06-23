Разработать командную лигу по игре StarCraft 2

Нужен скрипт на ПХП для парсинга Google Adwords (windows), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл. Более полное ТЗ вышлю после подачи заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать командную лигу на движке WordPress. Примеры:
http://www.esl.eu/eu/sc2/clanwar/ladder/,
http://www.iact-gaming.ru/index.php?view=league&id=55
Более подробно - заинтересовавшимся.
Просьба, пожалуйста, те, кто никогда не работал в киберспортивной теме или не знаком с таким видом лиг - не оставляйте заявки. Спасибо.
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