Разработать командную лигу по игре StarCraft 2

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Необходимо написать командную лигу на движке WordPress. Примеры:

http://www.esl.eu/eu/sc2/clanwar/ladder/,

http://www.iact-gaming.ru/index.php?view=league&id=55

Более подробно - заинтересовавшимся.

Просьба, пожалуйста, те, кто никогда не работал в киберспортивной теме или не знаком с таким видом лиг - не оставляйте заявки. Спасибо.

12 лет назад
pashq
Павел 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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