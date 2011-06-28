Настроить форум phpbb

$8
Веб-программированиеЗавершен2 заявки200 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно стандартно настроить форум - аватарки сделать не 90*90 а нормально, убрать возможность вложений в сообщениях, убрать функции "друзья" и т д - напишу подробно при переписке.

Можно движок форума дргуой - предлагайте.

С уважением, Илья.

PHP
12 лет назад
FatBoyMan
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
spl32
Иван 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$8
1 день
Иван - професионал своего дела. Все сделал хорошо. Учтены были все пожелания. Работой доволен, рекомендую обращаться!
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