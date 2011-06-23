Парсер для Opencart.

Нужен парсер двух сайтов. Как он будет реализован - как модуль opencart или отдельно - решать вам.

Нужен будет мануал-руководство относительного того что делать что и где отредактировать в коде если доноры сменят что-то в выдачи информации. (это длят ого чтоб вас не дергать в дальнейшем)

Т.з. обоюдно обсуждаемо.

Называйте цены если можно.