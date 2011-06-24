Написать правила переадресации для .htaccess

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки173 просмотра
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Написать 2 правила переадресации для .htaccess, в которых должен устанавливаться 301-й редирект: для статических страниц (вида http://site.net/onas.htm переадресовать на http://site.net/onas/) и правило, по которому будет устанавливаться 301-й редирект для страниц вида: site.net/index.php?name=FAQ&op=showcat&id_cat=11#66. В правиле должна устанавливаться переадресация при любом количестве любых допустимых символов в адресе после "site.net/index.php?name=FAQ" на адрес http://site.net/vopros_otvet/

Срок 1 день.

12 лет назад
Staspost
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shandy
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
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