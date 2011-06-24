Написать правила переадресации для .htaccess

Написать 2 правила переадресации для .htaccess, в которых должен устанавливаться 301-й редирект: для статических страниц (вида http://site.net/onas.htm переадресовать на http://site.net/onas/) и правило, по которому будет устанавливаться 301-й редирект для страниц вида: site.net/index.php?name=FAQ&op=showcat&id_cat=11#66. В правиле должна устанавливаться переадресация при любом количестве любых допустимых символов в адресе после "site.net/index.php?name=FAQ" на адрес http://site.net/vopros_otvet/

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