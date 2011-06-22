Срочно поправить кодировку в virtuemart!

Проблема: слетела кодировка на странице каталога магазина в virtuemart. Все страницы сайта в UTF-8, при заходе в каталог магазина кодировка в браузере становится win..1251. Мало времени рыться в форумах. Кто знает как - помогите решить! Я на связи в скайпе.