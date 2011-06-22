Jqerry ajax и СSS 3

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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На сайте http://make.com.ua/light/

Классно реализован переход по ссылкам на аяксе наверное без перезагрузки страниц и с эффектом слайда влево вправо вниз и вверх. (предпологаю что это одно из перечисленных Jqerry ajax и СSS 3)

Нужно точно так же сделать для сайта a-lux.kz

Жду Ваших предложений

Ajax
12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
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12 лет назад
$50
1 день