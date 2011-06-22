Необходимо портировать игру с Flash на HTML5 так, чтобы она шла на iOS и Android устройствах. Ссылка на игру: http://www.dg-company.com/sean.php Есть все исходники игры: графика, звуки, код, fla. Технические требования по портированию в приложении. Также доступны на http://www.mediafire.com/?o344fd8js419vfz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://make.com.ua/light/
Классно реализован переход по ссылкам на аяксе наверное без перезагрузки страниц и с эффектом слайда влево вправо вниз и вверх. (предпологаю что это одно из перечисленных Jqerry ajax и СSS 3)
Нужно точно так же сделать для сайта a-lux.kz
Жду Ваших предложений
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