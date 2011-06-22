Портирование Flash игры на HTML5

Николай показал себя как отличный менеджер. К сожалению, не могу сказать тоже самое о директоре компании Wheemplay. Проект был выполнен, но с задержкой сроков из-за специфики разработки, которую не могли предвидеть заранее. Проект был вместе со всеми исходниками доступен заказчику, после завершения работы в оплате работы было отказано (мы сразу были согласны о вычете неустойки за просрочку). Кроме этого заказчик потребовал возвращения предоплаты, в чем естественно было отказано нами. Работа была выполнена, заказчик отказался платить под предлогом "нам больше это не нужно", причем доступ к исходникам имел. Вывод напрашивается сам собой.