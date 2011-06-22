Портирование Flash игры на HTML5

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки278 просмотров
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Необходимо портировать игру с Flash на HTML5 так, чтобы она шла на iOS и Android устройствах.

Ссылка на игру: http://www.dg-company.com/sean.php

Есть все исходники игры: графика, звуки, код, fla.

Технические требования по портированию в приложении. Также доступны на http://www.mediafire.com/?o344fd8js419vfz

HTML
12 лет назад
NikolaiS
Сачок 
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Maks-0906
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-2)
12 лет назад
$300
9 дней
К сожалению, сроки выполнения проекта оказались слишком затянутыми, из-за чего пришлось отменить дальнейшие работы. Так как не было предварительных договорённостей о возвращении аванса, то исполнитель принял решение оставить его у себя. Плюсы работы: - желание доделать проект - обсуждение вариантов реализации различных технических моментов Отрицательные моменты: - сообщение об отпуске специалиста, задействованного на проекте, постфактум. В результате - затягивание сроков. - нерегулярные ответы на email. - не предоставлялись еженедельные отчёты о выполненных и запланированных работах, несмотря на неоднократные просьбы об этом. - не были проведены исследования технической стороны проекта, в результате чего на регулярно появлялись сложности, которые в большинстве случаев имеют типичное решение.
Николай показал себя как отличный менеджер. К сожалению, не могу сказать тоже самое о директоре компании Wheemplay. Проект был выполнен, но с задержкой сроков из-за специфики разработки, которую не могли предвидеть заранее. Проект был вместе со всеми исходниками доступен заказчику, после завершения работы в оплате работы было отказано (мы сразу были согласны о вычете неустойки за просрочку). Кроме этого заказчик потребовал возвращения предоплаты, в чем естественно было отказано нами. Работа была выполнена, заказчик отказался платить под предлогом "нам больше это не нужно", причем доступ к исходникам имел. Вывод напрашивается сам собой.