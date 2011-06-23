Скрипт поиска и замены в файлах на сервере

Были украдены пароли к ftp и теперь на сервере есть много зараженных файлов, в основной массе это файлы с расширением js и вредоносный код добавлен в конец файла.

Нужно что бы скрипт искал файлы с этим вредоносным кодом, если находит стирал его и перезаписывал файл.