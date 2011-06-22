Необходимо привязать публикацию статей на сайт.

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Необходимо привязать публикацию статей на сайт.

grivicstone.uz/news.php

Каждая страница сайта содержит блок новостей 3 последние добавленные.

Вход в панель администратора: логин: admin пароль: admin

http://grivicstone.uz/adminpanel/enter.php

Здесь можно удалить или отредактировать страницу статей.

http://grivicstone.uz/adminpanel/panel.php

Ну и сама форма добавления (делал на скорую руку, так что не обращай внимания на ее кривизну)

http://grivicstone.uz/adminpanel/addnewpost.php

P.S. Можете использовать любые готовые скрипты и т.д. Я даже сам могу дать сайт с которого можете скопировать рабочий скрипт.

12 лет назад
CONTRAST0303
Артур 
33 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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