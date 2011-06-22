Необходимо привязать публикацию статей на сайт.

grivicstone.uz/news.php

Каждая страница сайта содержит блок новостей 3 последние добавленные.

Вход в панель администратора: логин: admin пароль: admin

http://grivicstone.uz/adminpanel/enter.php

Здесь можно удалить или отредактировать страницу статей.

http://grivicstone.uz/adminpanel/panel.php

Ну и сама форма добавления (делал на скорую руку, так что не обращай внимания на ее кривизну)

http://grivicstone.uz/adminpanel/addnewpost.php

P.S. Можете использовать любые готовые скрипты и т.д. Я даже сам могу дать сайт с которого можете скопировать рабочий скрипт.