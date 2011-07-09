Несложное взаимодействие Flash с сервером

*** п76. при регистрации приходит письмо "подтвердите регистрацию" надо сделать не "подтвердтите регистрацию", а "откажитесь от регистрации" - так будет меньше проблем со входом, а те, кто не регился одной кнопкой откажутся от регистрации и удалятся т.е. не ...
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Добрый день,
необходимо сделать flash-ку, которая будет получать и отправлять данные на сервер.
Для более наглядного понимания задачи быстро накидал визуальную часть (она в приложениях).
Внизу, где круги разных цветов - это что-то вроде миникарты, посетитель, решивший первое задание, выбирает куда ему двигаться дальше. Движение возможно только вверх, вниз, влево, вправо, но нельзя возвращаться назад к уже выполненному заданию (для ролика это должно быть неважно, т.к. стороны куда можно двигаться будет отдавать сам сервер), после выбора следующего задания человеку с сервера отдается изображение с новым заданием (изображение должно появляться во flash-ролике, для удобства оно будет стандартного размера на всех заданиях). Слева от миникарты поле для ввода ответа. Справа от миникарты место для текстовой информации которую будет отдавать сервер (будет отдаваться отдельной переменной при каждом запросе).
Теперь подробнее (к сожалению, ТЗ писать времени нет, да и при такой простой задаче для знатока наверное нет смысла):
1. Человек заходит на страницу вида http://server/engine/flash.html?login=ivan&pass=parol (либо http://server/engine/flash.html и через flashvars передать ролику эти данные, как Вам будет удобнее)
2. Затем flash делает запрос к серверу http://server/engine/flash/api/login/?login=ivan&pass=parol (опять же формат запроса не принципиален, скажете как Вам удобнее, я сделаю).
Сервер в нужном Вам формате (я так понимаю XML) отдает для Flash данные: какие из "кружочков" уже пройдены, где пользователь сейчас (и выполнил ли он это задание или нет), а также ссылку по которой нужно загрузить изображение (что-то вроде http://server/engine/flash/img/?login=ivan&pass=parol&rand=1914381047).
3. Как только пользователь вводит ответ, flash делает запрос к серверу http://server/engine/flash/api/ans/?login=ivan&pass=parol&act=otvet, где otvet - соответственно, ответ на задание. Сервер возвращает "1" или "0" в зависимости от того принят ответ сервером или нет (опять же можно в XML, как Вам будет удобнее).
4. Если ответ принят, то flash делает еще один запрос (либо можно отдавать эти данные вместе с "1") направления, куда пользователь может двигаться, в зависимости от этого становятся активными стрелочки.
5. При клике на стрелочке направления flash делает запрос к серверу http://server/engine/flash/api/dir/?login=ivan&pass=parol&act=left - где left - выбранное направление.
Сервер отдает "1" или "0" (в месте с ними или новым запросом из пункта 2 flash должна получить новое задание), и если всё хорошо, то необходима простейшая анимация изображения. В зависимости от выбранного направления, изображение должно "уезжать" за пределы экрана в ту же сторону. Одновременно, на его место должно "приезжать" :-) новое изображение с новым заданием и соответственно отмечаться "кружок" цветом, что это задание выполнено.
Как-то так.
Как видите, всю основную работу на себя берет сервер, задача Flash-ролика делать 4 запроса, загружать фото по предоставленной ссылке и сделать простую анимацию, т.е. фактически просто web-морда.
Оплата по факту выполнения.
Предпочтение отдадим человеку с похожим портфолио и меньшей ценой.
Вопросы в личку, предложения оставляйте здесь.
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