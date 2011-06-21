Приватный проект для JasonBorne п76.

Требуется сделать доработки магазина open cart: -1 Надпись ссылкой «этот товар находится в категории» под товарами, пример как на darissimo.ru -2 Сделать в колонке слева блок текстовой, как на www.lavka-chudes.ru, который можно редактировать. Но, он должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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п76. при регистрации приходит письмо "подтвердите регистрацию" надо сделать не "подтвердтите регистрацию", а "откажитесь от регистрации" - так будет меньше проблем со входом, а те, кто не регился одной кнопкой откажутся от регистрации и удалятся
т.е.
не надо подтверждать регистрацию! надо, чтобы приходил такой текст "Вы зарегистрировались на сайте (берется из домена). Если Вы не регистрировались, т.е. кто-то другой указал Ваши данные для регистрации - нажмите эту ссылку и аккаунт с Вашими регистрационными данными будет удален на сайте (domen)"
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п77.
1) сделать в списках проектов и товаров одинаковый шрифт и центрировать в товарах все поля как в проектах
2) при нажатии на футер, чтобы переходил на страницу, указанную в "site details в поле site url"
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п78.
1) галочку"Я хочу оплатить РУБ3.3 у.е., чтобы мой проект был представлен в популярных проектах (был выделен среди других)" показывать только если в админке стоит галочка "показывать вип"
2) в сеттингах сделать поле "текст этого всего " которое заканчивается значением цены за это
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п79
подгружать в конфигуратор форм ткст файл для листбокса, так как запарно вбивать например 1000 вариантов для листбокса
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п80
показывать рейтинг юзеров по убыванию числа положительных отзывов. Сейчас как-то коряво показывает
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п82
сделать Опцию "запретить передавать файлы в личных сообщениях": в site details сделать "enable upload file in private messages"
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п83. приватный проект:
на странице проекта(товара) сделать поле "приватный проект". там юзер может указывать список юзеров, которые могут читать этот проект (админ может читать всегда!). Если юзер не входит в список, то он не может видеть этот проект (ни в списке, ни на странице ничего не видит - запрещен доступ)
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п84
а) поменять местами баннер "заказчик" и баннер "добро пожалдовать" (вместе с текстом под ним) . чтобы на главной показ этих баннеров в такой последовательности : 1) заказчик 2) "добро пожаловать" 3) продавец.
б) сделать галочку " убрать баннер "добропожаловать" + "поле добропожаловать чтобы можно было на иной текст менять"
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