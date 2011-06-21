Приватный проект для JasonBorne п76.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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п76. при регистрации приходит письмо "подтвердите регистрацию" надо сделать не "подтвердтите регистрацию", а "откажитесь от регистрации" - так будет меньше проблем со входом, а те, кто не регился одной кнопкой откажутся от регистрации и удалятся

т.е.

не надо подтверждать регистрацию! надо, чтобы приходил такой текст "Вы зарегистрировались на сайте (берется из домена). Если Вы не регистрировались, т.е. кто-то другой указал Ваши данные для регистрации - нажмите эту ссылку и аккаунт с Вашими регистрационными данными будет удален на сайте (domen)"

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п77.

1) сделать в списках проектов и товаров одинаковый шрифт и центрировать в товарах все поля как в проектах

2) при нажатии на футер, чтобы переходил на страницу, указанную в "site details в поле site url"

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п78.

1) галочку"Я хочу оплатить РУБ3.3 у.е., чтобы мой проект был представлен в популярных проектах (был выделен среди других)" показывать только если в админке стоит галочка "показывать вип"

2) в сеттингах сделать поле "текст этого всего " которое заканчивается значением цены за это

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п79

подгружать в конфигуратор форм ткст файл для листбокса, так как запарно вбивать например 1000 вариантов для листбокса

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п80

показывать рейтинг юзеров по убыванию числа положительных отзывов. Сейчас как-то коряво показывает

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п82

сделать Опцию "запретить передавать файлы в личных сообщениях": в site details сделать "enable upload file in private messages"

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п83. приватный проект:

на странице проекта(товара) сделать поле "приватный проект". там юзер может указывать список юзеров, которые могут читать этот проект (админ может читать всегда!). Если юзер не входит в список, то он не может видеть этот проект (ни в списке, ни на странице ничего не видит - запрещен доступ)

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п84

а) поменять местами баннер "заказчик" и баннер "добро пожалдовать" (вместе с текстом под ним) . чтобы на главной показ этих баннеров в такой последовательности : 1) заказчик 2) "добро пожаловать" 3) продавец.

б) сделать галочку " убрать баннер "добропожаловать" + "поле добропожаловать чтобы можно было на иной текст менять"

12 лет назад
tasks2005
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Jason_Bourne
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$37
4 дня
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