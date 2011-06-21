Доработка магазина open cart

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Требуется сделать доработки магазина open cart:

-1 Надпись ссылкой «этот товар находится в категории» под товарами, пример как на darissimo.ru

-2 Сделать в колонке слева блок текстовой, как на www.lavka-chudes.ru, который можно редактировать. Но, он должен быть разный для каждой страницы, а не 1 текст на всем сайте как на лавке чудес.

-3 Возможность вставлять баннеры (как flash так и gif , в правой колонке)

Модуль «хиты продаж» (появляется слева) – сделать в нем возможность выбора товара (какой товар отображать). Реализовать в настройке модуля – прописывать артикулы товаров.

-4 Возможность создавать категории не в одной родительской категории. Пример - категория «наборы сомелье»

Сейчас эта категория нахоидстя в родительской «подарки мужчинам» Сделать так, чтобы можно было любую категорию копировать в разные родительские категорие. Таким образом, данная категория «наборы сомелье» одновременно может нажодится в «подарки мужчинам» и в «подарки на 23 февраля» например. Причем содержание этой категории «наборы сомеье» будет одинаковым. И если происходит изменение в товаре, либо добавление новго товара, то отображается это во всех родительских категориях к которым привязана данная категория.

-5 Убрать из цен нули после точки, например 5 рублей, а не 5.00 рублей

-6 Убрать у товара статус «количество», для всех товаров по умолчанию считать что есть на складе

-7 У каждого из товаров сделать атрибут «поставщик», которые виден ТОЛЬКО админстратору из админки. Список поставщика выбирается из списка, который, в свою очередь, настраивается также из админки.

-8. На основании пункта 7 сделать парсер наличия товаров для 3 поставщиков. Каждый из поставщиков имеет свой сайт, на которых требуется авторизация, чтобы узнать наличие товара. Требуется отслеживать четкое совпадание по артикулу. Например: если в поиск поставщика вбить артикул 115-101 , то он выдаст 115-1011. Однако в данном случае совпадение по артикулу не полное, поэтому статус наличие товара – отсутствует.

-9 Для 3 поставщиков которые учавствуют в парсере 8 статус наличия выставлять по результату работы парсера. Для остальных поставщиков выставлять статуст «наличие уточнять у менеджера»

Работа по безопасной сделке, процент оплачиваю я.

12 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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