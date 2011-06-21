Вывод комментариев на движке WordPress

Есть сайт-визитка компании, созданный в html и функционирующий уже три года http://www.tamriko.com.ua Задача функционально доработать сайт чтобы его было легко обновлять - убрать флэш-галерею (раздел Галерея) и предложить другую встроенную удобную, современную и легко обновляемую ...
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Всем доброго времени суток. Нужна помощь в доработке вывода комментариев. Суть в том, что я переделал шаблон сайта оставив блоки в которых вывод новостей состоит только из заголовкая новости (ссылка). Ранее были блоки (другие) в которых использовался запрос и сам вывод комментариев. Мне нужно тот вывод комментариев соединить с моим нынешним выводом новостей. То есть, чтобы напротив ссылки (заголовка) на новость (справа) выводилось число комментариев (только цифра) в небольшом рисунке.
Сам блок вывода новостей я прикрепил.
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