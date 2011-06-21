Php-скрипты, приватно для metallica

Очень доволен сотрудничеством с Владимиром. Помимо высоких скиллов в php-программировании (для меня это всегда на первом месте) радует, что этот человек поддерживает свои скрипты уже после оплаты, не пропадает. Я настроен работать с Владимиром и дальше - особенно в различных задачах, так или иначе связанных с парсингом.