Разработка турсайта

Ищу программиста с опытом разработки туристических сайтов с поиском тура.

Нужно привязать сверстанный дизайн к движку на ваш выбор и связать его с поиском туров.

Ничего другого по функционалу не требуется, если потребуется будем обсуждать отдельно.

От кандидата жду

- несколько ссылок на подобные проекты, которые вы делали.

- примерную цену за подобный сайт с поиском тура от tury.ru или аналогичного оператора

- примерную цену за подобный сайт с собственным парсером туров