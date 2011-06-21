Разработка турсайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Ищу программиста с опытом разработки туристических сайтов с поиском тура.

Нужно привязать сверстанный дизайн к движку на ваш выбор и связать его с поиском туров.

Ничего другого по функционалу не требуется, если потребуется будем обсуждать отдельно.

От кандидата жду

- несколько ссылок на подобные проекты, которые вы делали.

- примерную цену за подобный сайт с поиском тура от tury.ru или аналогичного оператора

- примерную цену за подобный сайт с собственным парсером туров

12 лет назад
seoetc
Роман 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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