Перенос БД с одного сайта в БД другого сайта

Перенос каталога, в котором описания товаров занесены уже в html-коде. Для каждого наименования есть свой тип продукции (может даже быть двух-уровневый), что прописано в БД (несколько таблиц). Каталог на нужный сайте может загружаться CVS-файлом, либо через выгрузку в MySQL. В общем БД нужно просто перенести, с максимальным сохранением структуры. Конечный пункт - сайт на CMS Bitrix/