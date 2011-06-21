Перенос БД с одного сайта в БД другого сайта

Сделать карту мира, при наведении - на область - подсвечивается страна (список стран я дам), для интеграции в сайт на Джумла Пример такой карты http://www.all.biz/ Предложите стоимость
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Перенос каталога, в котором описания товаров занесены уже в html-коде. Для каждого наименования есть свой тип продукции (может даже быть двух-уровневый), что прописано в БД (несколько таблиц). Каталог на нужный сайте может загружаться CVS-файлом, либо через выгрузку в MySQL. В общем БД нужно просто перенести, с максимальным сохранением структуры. Конечный пункт - сайт на CMS Bitrix/
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