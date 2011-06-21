Перенос БД с одного сайта в БД другого сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Перенос каталога, в котором описания товаров занесены уже в html-коде. Для каждого наименования есть свой тип продукции (может даже быть двух-уровневый), что прописано в БД (несколько таблиц). Каталог на нужный сайте может загружаться CVS-файлом, либо через выгрузку в MySQL. В общем БД нужно просто перенести, с максимальным сохранением структуры. Конечный пункт - сайт на CMS Bitrix/

12 лет назад
An-na
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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