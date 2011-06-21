Повесить сайт на Drupal 6

Сабж сам не программер, нужна консультация и исполнение если такое возможно суть вопроса в следующем можно ли в флешбаннере отправлять гет и пост запросы, подгружать внешние яваскрипты и тп? если да то примено нужно следующее: подгрузить jquery с урла и ...