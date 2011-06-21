Интеграция магазина с vkontakte

Привет, если кто уже делал или знает как,

нужен модуль связка для интернет магазина которыи соеденит магазин с группои вконтакте.

рабочих примеров показать не могу, есть только картинка

есть подобное решение у umi-cms

см вложение, там скриншот

интернет магазин на основе vamshop но это не принципиально, если есть решения для других похожих, рассмотрим.