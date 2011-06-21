Написать плагин для CMS Joomla

Веб-программированиеЗакрытнет заявок126 просмотров
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Приветствую.

Ищу программиста для написания компонента под CMS Joomla.

Чтобы не писать много текста, я записал небольшое видео (8 минут) в котором описываю задачу.

Вот ссылка: http://vimeo.com/25351596

Если Вам интересно взяться за эту задачу, то напишите мне на почту [email protected] письмо с темой "Joomla".

Я вышлю документацию все необходимые материалы (Документацию по API и условия сотрудничества).

Если Вам интересно работать над этим проектом, то пишите письмо сразу.

Проект отдам первому кто отзовется и будет соответствовать нашим требованиям.

Joomla
12 лет назад
vershina76
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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