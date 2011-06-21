Создать сайт на Drupal

$500
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок218 просмотров
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Необходимо сверстать и сделать сайтн на Drupal.

Есть полное техническое задание и дизайн в psd.

Внимание, Тз написано на Украинском языке.

Вот кратко о сайте:

1. Найменування домену.

www.ektarent.com. В рядку адреси залишити іконку favicon.

2. Найменування та опис сайту.

Оренда світлодіодних екранів, розробка контенту. (укр.)

Аренда светодиодных экранов, разработка контента (рус)

Опис в результатах пошукових систем:

Аренда светодиодных экранов

Светодиодные экраны, линейки, полы, 3D-экраны. Разработка контента.

Оригинальные светодиодные решения для промо. Интерактив. 044-428-73-15 (рус.)

Оренда світлодіодних екранів

Світлодіодні екрани, лінійки, підлога, 3D-екрани. Розробка контенту.

Оригінальні світлодіодні рішення для промо. Інтерактив. 044-428-73-15 (укр.)

Подробное техническое задание вышлю по почте.

Drupal
12 лет назад
manower
Сергей 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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