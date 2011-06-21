Починить джумла remonstory

Проблемы с файлами, некоторые файлы которые пишутся - локальные не грузятся, страница не создается, решил пересоздать их в глобальные .После пишет Fatal error - attempt to access unpublished file by non-admin user

Также есть файлы-сироты, или отсутствующие файлы. Нужно чтобы все файлы работали.