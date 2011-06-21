Администрирование сайта на Joomla

1) На флеш сайте когда включаю просмотр видео сразу появляется звук и черный экран. Нужно нажать на паузу, подождать и затем играет нормально. Надо что- то придумать, может добавить "Loading Bar". 2) в фото галерее добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт promimport .su :
Структурировать меню и удалить ненужные темы и разделы
Добавить/удалить контент
Оптимизировать скорость загрузки сайта
Что касается контента, то я задаю тематики, вы изучаете, пишете сами или заказываете. С картинками- аналогично. Что то есть, что то надо будет заказывать.
Работа планируется на постоянной основе.
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