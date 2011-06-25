Разобраться с флеш видео плеером и другое.

1) На флеш сайте когда включаю просмотр видео сразу появляется звук и черный экран. Нужно нажать на паузу, подождать и затем играет нормально.

Надо что- то придумать, может добавить "Loading Bar".

2) в фото галерее добавить чтоб чтоб можно было перелистывать фотки стрелочками на клавиатуре (вправо влево)

3) когда включаю полный экран, в контактной форме почему то перестает печататся текст.

4) добавить, когда человек заходит на сайт, чтоб автоматически включался полный экран

Если вы можете только некоторые вещи и данного списка, тоже пишите.

БЮДЖЕТ

пишите Ваши предложения

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