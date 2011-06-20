Перенос сайта на Amiro CMS.

$500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок428 просмотров
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Дано: сайт csat.ru

Нужно: сделать перенос этого сайта на Amiro CMS.

Т.е. взять имеющийся сайт и перенести дизайн, контент, формы заявок + сделать ЧПУ.

Раздел сайта "личный кабинет" - трогать не придётся, перенос касается только контентной части сайта: дизайн, статьи, новости, картинки, промобаннеры, различные формы отправки сообщений, заявок и т.п.

Приём карточных платежей на сайте сделан через CyberPlat, в новой версии должно быть так же.

Пишите, плиз, предложения по срокам, стоимости.. Желательны примеры выполненных ранее работ.

P.S. Бюджет указан за вашу работу, лицензия уже куплена.

12 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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