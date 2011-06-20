Перенос wordpress блога

Веб-программированиеЗавершен3 заявки130 просмотров
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Нужно перенести wordpress блог iconlover.com с одного на другой хостинг. На исходном хостинге есть ISPmanager, на целевом - whm/cpanel + ssh.

WordPress
12 лет назад
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
y_saf
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$8
1 день
Проект исполнен вовремя. Замечаний нет.
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