Интернет-магазин по продаже электронного товара

Есть сайт на ВП движок нужно сделать след. Пишим цену и срок выполнения. http://coinn.ru/ 1)Нужно подключить платежки: вебмани и робокассу. 2)еще при оплате за киви в статусе заказа написанно "не оплаченно" хотя счет оплачен. можно ли сделать, что ...