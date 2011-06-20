Скрипт для сбора ссылок с сайта

Добрый день.

Нужно собрать ссылки в желтом квадратикес rssportal.ru

На таких страницах: http://rssportal.ru/feed/13333

Ссылка *.xml, после которой идет текст: [скопировать в буфер обмена]

Я указываю категорию (например "Новости и СМИ") и скрипт собирает со всех страниц этой категории ссылки "http://rssportal.ru/feed/ххххх.xml" и складывает в файл "urls.txt"

На некоторых страницах вместо новостей написано "Нет новостей"

Такие страницы надо исключить, чтобы с них ссылки не брались.