Сверстать index для форума

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок139 просмотров
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ТЗ исполнителю.

Необходимо переверстать Index страницу на форуме vBulletin.

12 лет назад
GBuilder
Дмитрий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)
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