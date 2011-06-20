Авторегеры

Нам требуется программист.

задачи следующие...

В основном написание скриптов для СЕО, автоматическая регистрация на ресурсах и создание страниц на них же. Написание общей системы управления не большими скриптами (админки).

Вообщем, нужен надежный человек и понимающий программист для долгого и успешного сотрудничества, возможна уделенная работа, НО приоритет постоянке.

офис в г. Санкт-Петербург.

Предварительное выполнение ТЕСТОВОГО задания, ОБЯЗАТЕЛЬНО!