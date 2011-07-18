Доработка jquery плагина wdCalendar

Есть успешно работающий интернет-магазин 2006 года, сделанный на фреймворке WACT (http://www.phpwact.org/). Все эти годы функционал магазина постоянно дорабатывался. C него год назад был сделан клон, который с тех пор работает у меня. Работает почти хорошо, ...