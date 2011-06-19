Доработать функционал интернет-магазина

Приветствую! Требуется специалист, который хорошо разбирается в VPN для решения нескольких интересных задачек! Все кто разбирается, оставляйте асю, обсудим детали!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть успешно работающий интернет-магазин 2006 года, сделанный на фреймворке WACT (http://www.phpwact.org/). Все эти годы функционал магазина постоянно дорабатывался. C него год назад был сделан клон, который с тех пор работает у меня. Работает почти хорошо, но не совсем :).
Программисту нужно сделать следующее:
1. В админке есть скрипт, который позволяет выбрать любой товар, чтобы выгрузить в csv данные всех его покупателей: ФИО, мейл, телефон. Скрипт есть, но он не работает, выгружает пустой файл. Нужно, чтобы заработал
2. На страницу отдельного товара вставить кнопку "Мне нравится" (Facebook)
3. В админке есть скрипты, которые позволяют вносить в нашу базу нужные товары (по 1 позиции) с некоторых других магазинов. Нужно: а) поправить уже работающий скрипт для ozon.ru и б) сделать такой же скрипт для my-shop.ru.
Предупреждаю: обычно программисты жалуются, что раньше такого кода никогда не видели. Исполнителю смогу дать аську и скайп программиста, который несколько лет занимался магазином, - спросите у него, если что-то понадобится. Сейчас тому программисту на меня работать некогда, он сидит на аутсорстинге и получает около $3 тыс в месяц :).
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