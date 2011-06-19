Задачи

Требуется реализовать конструктор сайтов на бесплатной cms

1. разработать или найти для конструктора более 100 шаблонов сайтов под разные отрасли бизнеса

2. сделать удобную панель редактирование (аналог word документ):

• добавление, редактирование, удаление пунктов навигационного меню

• добавление, редактирование, удаление графических или текстовых элементов страницы

• добавление, удаление картинок и архивов файлов, для каждого юзера своя папка

• возможность изменять шрифт (типа, размер и т.д.), цвет фона или текста, графических элементов шаблона страниц

• перетаскивание элементов страницы мышкой

3. Все страницы должны хранится в базе

4. сделать автоматически подключаемые модули для сайтов:

• новости сайта

• контактная информация, форма обратной связи

• презентации и документы для скачивания

• прайс компании с картинками продукции ( прайс будет подключать автоматом, редактирование удаление делать ни надо), добавление галереи типов продукции с ссылкой на прайс этого типа

• форма поиска по прайсу

5. У каждого юзера должна быть своя группа папок с файлами, которые он закачал, файлы шаблонов хранятся вместе для всех пользователей

6. Разработать подробную документацию по выполненному продукту

7. код должен быть подробно прокомментирован

Справки по icq 144034501