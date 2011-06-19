Нужен программист/группа PHP+MYSQL Задача - переделать существующий рабочий скрипт, сделать его безопасным, добавить функционал. Необходимые знания - php, mysql, css (ajax желательно) Требования - качественно и быстро, что ж поделать ) скайп trafflow
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи
Требуется реализовать конструктор сайтов на бесплатной cms
1. разработать или найти для конструктора более 100 шаблонов сайтов под разные отрасли бизнеса
2. сделать удобную панель редактирование (аналог word документ):
• добавление, редактирование, удаление пунктов навигационного меню
• добавление, редактирование, удаление графических или текстовых элементов страницы
• добавление, удаление картинок и архивов файлов, для каждого юзера своя папка
• возможность изменять шрифт (типа, размер и т.д.), цвет фона или текста, графических элементов шаблона страниц
• перетаскивание элементов страницы мышкой
3. Все страницы должны хранится в базе
4. сделать автоматически подключаемые модули для сайтов:
• новости сайта
• контактная информация, форма обратной связи
• презентации и документы для скачивания
• прайс компании с картинками продукции ( прайс будет подключать автоматом, редактирование удаление делать ни надо), добавление галереи типов продукции с ссылкой на прайс этого типа
• форма поиска по прайсу
5. У каждого юзера должна быть своя группа папок с файлами, которые он закачал, файлы шаблонов хранятся вместе для всех пользователей
6. Разработать подробную документацию по выполненному продукту
7. код должен быть подробно прокомментирован
Справки по icq 144034501
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