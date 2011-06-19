Убрать все баги с сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок242 просмотра
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Есть законченный по ТЗ сайт. Но на сайте нашлось большое кол-во багов (небольшие, но кол-во приличное). Требуется все поправить. Для этого требуется очень хорошие знания Ajax, JS, Jquery, PHP (ООП), MysqL.

Срок 5 дней.

Бюджет примерный 100 у.е.

Возможно увеличим при быстром отлове и исправление бага. Возможно дальнейшее сотрудничество при ставке 5-8 у.е в час.

12 лет назад
SeroK
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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