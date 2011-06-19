Голосовалка

Есть http://livescore.betradar.com/?alias=bwin&subdomain=BAW&language=ru&countryid=804&usercountryid=804 нужно сделать ее отображение на любом другом сайте в iframe, чтобы можно было наложить баннер как в приложенной странице, которая прекрасно работает у меня на компе, но при выкладке в инет перестает p.s. если невозможно сделать, ...