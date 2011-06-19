Транслятор RSS на стену группы Вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки212 просмотров
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Требуется реализовать PHP-скрипт либо приложение Вконтакте (Есть аналог у Facebook - RSS Graffiti http://apps.facebook.com/rssgraffiti/), который будет транслировать RSS ленту на стену группы Вконтакте.

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12 лет назад
lrv
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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