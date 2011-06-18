Магазин на modx

Требуется написать магазин в достаточно короткий срок. Кто уверен в своих силах – обращайтесь. верстка уже натянута на движок.

обращаться – 3822167

сразу кидаем ссылку на проект и на свой аккаунт.

Стучаться только уверенным в себе.