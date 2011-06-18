Магазин на modx

Есть сайт игрового магазина - http://la2ru.info/index.php , сайт немного недоделан, требуется доделать и привести в рабочий вид. Конкретно что нужно сделать расписано в ТЗ (прикреплено к посту) Хостинг\домен для работы предоставлю. Без предоплат. Сразу пишите примеры ваших работ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать магазин в достаточно короткий срок. Кто уверен в своих силах – обращайтесь. верстка уже натянута на движок.
обращаться – 3822167
сразу кидаем ссылку на проект и на свой аккаунт.
Стучаться только уверенным в себе.
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