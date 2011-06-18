Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка584 просмотра
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Есть сайт игрового магазина - http://la2ru.info/index.php , сайт немного недоделан, требуется доделать и привести в рабочий вид. Конкретно что нужно сделать расписано в ТЗ (прикреплено к посту)

Хостинг\домен для работы предоставлю.

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12 лет назад
zadrotoff
Роман 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
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