Сделать сайт на oscommerce

http://depositfiles.com/ru/files/6lb37hggz - ссылка на конечное ТЗ данного проекта.
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К стандартному osCommerce сделать дизайн по готовому иностранному сайту. Также потребуется парсинг товаров. Напишите предложения по цене с парсингом и без.
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