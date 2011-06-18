Необходимо сделать вебформу PHP которая: 1. принимает поля: ФИО, Наименование организации, емайл, продукт(выбор из 2-х) 2. после нажатия на "Ок" - отображается счет (HTML) причем на HTML есть изображение печати(как подложка) и отправляется два письма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настройка и установка скрипта Adult Watch.
Обсуждение деталей и бюджета по ICQ или Skype. От Вас контакт.
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