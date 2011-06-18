Блок комментариев для движка Dle.

Необходимо сделать вебформу PHP которая: 1. принимает поля: ФИО, Наименование организации, емайл, продукт(выбор из 2-х) 2. после нажатия на "Ок" - отображается счет (HTML) причем на HTML есть изображение печати(как подложка) и отправляется два письма ...
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Нужно сделать блок комментариев для виджетов социальных сетей в виде вкладок. Можно посмотреть на http://www.3dnews.ru/news/612632
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