Блок комментариев для движка Dle.

Ниписать С НУЛЯ скрипт сайта для обоев на раб.стол Что требуется: Авторизация на сайте с помощью Вконтакте Комментарии к обоям с помощью Вконтакте Рейтинг картинки. Загрузка обоев авторизованными пользователями ( но с проверкой админа или модера ) Админка, с функцией добавления ...